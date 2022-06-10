Энрике: Симон делает превосходство в каждом матче

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отметил хорошую игру голкипера Унай Симона.

«Я спокоен за нашу вратарскую линию. Ни один из трёх вратарей не заставляет меня нервничать. Унай Симон делает превосходство в каждом матче», — приводит слова Энрике Marca.

Вчера, 9 июня, прошёл матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды играли на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Победу одержала национальная команда Испании — 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте.



В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии. Португалия и Испания лидируют в своём квартете.