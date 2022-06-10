Видеообзоры ничьей Норвегии и Словении, а также победы Греции над Кипром в Лиге наций

Вчера, 9 июня на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) завершился матч сборных Норвегии и Словении. Обе команды представляют Лигу В группу 4. Встреча завершилась ничьей — 0:0. Также на стадионе «Пантессалико» в Волосе сборная Греции встречалась со сборной Кипра в рамках 3-го тура группы 2 Лиги C Лиги наций УЕФА. Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Видеообзор. Лига наций УЕФА, Лига В группа 4. Норвегия — Словения:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Видеообзор. Лига наций УЕФА, Лига С группа 2. Греция — Кипр:

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.