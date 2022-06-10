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Видеообзор победы сборной Испании в матче Лиги наций со Швейцарией

Видеообзор победы сборной Испании в матче Лиги наций со Швейцарией
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9 июня прошёл матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды играли на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Победу одержала национальная команда Испании — 1:0.

Гол Сарабии принёс Испании победу над Швейцарией в Лиге наций

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Единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий Пабло Сарабия, ему ассистировал Маркос Льоренте.

В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии. Португалия и Испания лидируют в своём квартете. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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