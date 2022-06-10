Кафельников: кто бы ни пришёл на место Ваноли, в «Спартаке» ничего не изменится

Бывший российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал уход итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.

«Вообще фиолетово на новость об уходе Ваноли. Меня 4 года спрашивают, я всегда говорил, что нужно менять владельца команды. Кто бы ни пришёл на место Ваноли, ничего не изменится», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв вакантную должность после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2021/2022.