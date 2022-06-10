Широков — об Абаскале: думаю, Чалов больше расскажет о новом тренере «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал назначение главным тренером команды испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Что, уже нашли тренера? У них уже был из «Базеля» самый перспективный, а закончилось бесперспективно. Трудно что-то сказать об этом тренере. Думаю, Чалов больше расскажет об этом тренере. Любой может пытаться завоевать первое место со «Спартаком». Посмотрим!» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022.