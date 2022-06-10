Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера — им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Срок контракта красно-белых с молодым специалистом не сообщается.
«Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» — написала пресс-служба московского клуба.
Несмотря на юный по тренерским меркам возраст (33 года), у Абаскаля уже есть внушительный опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.
С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.
Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак»
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