Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера — им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Срок контракта красно-белых с молодым специалистом не сообщается.

«Добро пожаловать в «Спартак», Гильермо!» — написала пресс-служба московского клуба.

Несмотря на юный по тренерским меркам возраст (33 года), у Абаскаля уже есть внушительный опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.

С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

Напомним, предыдущим наставником «Спартака» был итальянец Паоло Ваноли. Об уходе тренера московский клуб объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак»