Дюков: Миллер не интересовался проведением Суперкубка. Никто не лоббировал «Газпром Арену»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер не интересовался местом проведения Суперкубка.

«Миллер вопрос проведения Суперкубка на «Газпром Арене» не то что не обсуждал, он даже не интересовался. От сотрудников «Газпрома» не было никаких обращений по поддержке Санкт-Петербурга. Никто не лоббировал интересы «Газпром Арены» для проведения матча на Суперкубок.

Это была инициатива «Зенита» и стадиона. Если «Зенит» провёл свой матч в Москве на стадионе «Локомотива» — это лоббирование РЖД? Когда матчи проводились не на нейтральном поле, думаете, кто-то лоббировал этот вопрос? Это праздник, шоу, выставочный матч перед началом сезона.

Можно получить Кубок — это приятно. Никто никогда не переживал, что можно поехать на какой-то стадион. Надо было поднимать этот вопрос чуть раньше. Менять правила по ходу — это нарушение спортивного принципа», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.