Виктор Гончаренко близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии
Поделиться
Виктор Гончаренко близок к назначению в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время специалист должен подписать контракт.
Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» в следующем сезоне.
Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку. Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба. ЦСКА специалист возглавлял с декабря 2016 года по март 2021 года.
Новость по темеЦСКА поздравил с днём рождения Виктора Гончаренко
Комментарии
- 10 июня 2022
-
20:35
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:12
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:47
-
19:43
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:04
-
19:02
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:29
-
18:07
-
17:54
-
17:43
-
17:38
-
17:38
-
17:35
Партнерский контент