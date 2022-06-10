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Виктор Гончаренко близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии

Виктор Гончаренко близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии
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Виктор Гончаренко близок к назначению в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В ближайшее время специалист должен подписать контракт.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший наставник «Краснодара» и московского ЦСКА Виктор Гончаренко — один из основных кандидатов на пост главного тренера екатеринбургского «Урала» в следующем сезоне.

Напомним, последним местом работы Виктора Гончаренко был «Краснодар». 5 января 2022 года руководство «быков» приняло решение отправить тренера в отставку. Позже Виктор Гончаренко заявил, что об увольнении из «Краснодара» узнал благодаря новости на официальном сайте клуба. ЦСКА специалист возглавлял с декабря 2016 года по март 2021 года.

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