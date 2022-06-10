Нуралы Алип примет участие в матче Лиги наций с Беларусью

Сегодня, 10 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы C3 между Беларусью и Казахстаном. Команды будут играть на стадионе «Караджордже — Войводина» в Нови-Саде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Беларусь: Павел Павлюченко, Руслан Юденков, Захар Волков, Руслан Хадаркевич, Кирилл Печенин, Роман Бегунов, Артём Быков, Евгений Яблонский, Макс Эбон, Павел Седько, Иван Бахар.
Казахстан: Игорь Шацкий, Нуралы Алип, Александр Марочкин, Сергей Малый, Ян Вороговский, Багдат Каиров, Рамазан Оразов, Исламбек Куат, Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Абат Аймбетов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Беларусью и Казахстаном выступают сборные Словакии и Азербайджана, которые также сыграют сегодня. Казахстан после двух туров лидирует в своём квартете с шестью очками.
- 10 июня 2022
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