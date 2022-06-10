В «Зените» сообщили, что с группой «Руки Вверх» заранее обсуждался перенос концерта

В «Зените» сообщили, что перед определением места проведения матча за Суперкубок России с группой «Руки Вверх» обсуждался перенос концерта.
«После того, как РФС принял решение о проведении матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге, клуб финально обсудил это с организаторами концерта и группой «Руки Вверх», предварительно такой сценарий тоже обсуждался. В итоге договорились о переносе шоу на 16 июля. Это позволит организаторам концерта полностью подготовить площадку под мероприятие», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».
Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.
- 10 июня 2022
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