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Израиль одержал волевую победу в матче с Албанией

Израиль одержал волевую победу в матче с Албанией
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Сегодня, 10 июня, состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы B2 между Албанией и Израилем. Команды играли на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» в Тиране, сильнее оказались гости.

На 45+2-й минуте албанец Армандо Броя реализовал пенальти. На 57-й минуте Манор Соломон восстановил равенство на табло, затем он ещё раз поразил ворота соперника. Израильтяне одержали победу со счётом 2:1.

В одной группе с Албанией и Израилем выступает сборная Исландии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства в группе B2, однако была исключена из него.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 3-й тур
10 июня 2022, пятница. 21:45 МСК
Албания
Окончен
1 : 2
Израиль
1:0 Броя – 45+2' (пен)   1:1 Соломон – 57'   1:2 Соломон – 73'
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