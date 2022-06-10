Израиль одержал волевую победу в матче с Албанией
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Сегодня, 10 июня, состоялся матч третьего тура Лиги наций в рамках группы B2 между Албанией и Израилем. Команды играли на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» в Тиране, сильнее оказались гости.
На 45+2-й минуте албанец Армандо Броя реализовал пенальти. На 57-й минуте Манор Соломон восстановил равенство на табло, затем он ещё раз поразил ворота соперника. Израильтяне одержали победу со счётом 2:1.
В одной группе с Албанией и Израилем выступает сборная Исландии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства в группе B2, однако была исключена из него.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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