Алаба выразил мнение, что Рангнику предоставили недостаточно времени в «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной Австрии Давид Алаба поделился мнением о тренере австрийцев, бывшем наставнике «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангниике.
«Он действительно хорош, вы можете видеть, что у нас действительно хороший, рабочий план. Он хочет, чтобы мы не давали противникам дышать воздухом. Это хорошо для нас. Я знаю Ральфа с 18 лет, он – тренер мирового класса.
То, что он делал в прошлом, было чем-то особенным, и теперь я вижу это наглядно. Он показал, на что способен в «Лейпциге», «Зальцбурге» и «Хоффенхайме». У него было не так много времени в Манчестере, но сейчас можно увидеть, что он хорошо действительно хорошо выполняет свою работу и много знает о футболе», — приводит слова Алабы Daily Mail со ссылкой на The Athletic.
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Напомним, Рангник стал тренером «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года и заключил соглашение, согласно которому должен был перейти на пост консультанта клуба по окончании сезона-2021/2022. В конце апреля стало известно, что Рангник возглавит сборную Австрии. Из-за требований, предъявляемых к наставнику австрийской национальной команды, Рангник не стал совмещать работу в сборной с консультированием в «Манчестер Юнайтед».
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