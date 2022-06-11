Эден Азар: я в долгу перед президентом и болельщиками «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о том, что испытывает чувство долга перед командой, и поделился ожиданиями на следующий сезон.

«Я в долгу перед президентом и замечательными мадридскими болельщиками, которые оказали мне невероятный прием на «Бернабеу», а также перед моими партнёрами по команде и тренером. В следующем сезоне я очень хочу наконец-то продемонстрировать то, что не смог сделать с тех пор, как приехал в Мадрид», — приводит слова Азара AS.

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Напомним, Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года. Эден провёл за мадридский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт бельгийца с клубом действует до июня 2024 года.