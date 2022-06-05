Эден Азар: уверен, впереди у нас с «Реалом» ещё много прекрасных лет

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от следующего сезона.



«Переход в «Реал» — это пик моей карьеры. Я перешёл в самый прекрасный клуб мира в отличной форме, но всё пошло не так. Я был разочарован. Было множество плохих моментов, но отчаиваться не стоит.



Я встречал замечательных людей, играл в футбол с лучшими игроками. Мой контракт действует ещё два года. Есть все условия для того, чтобы в следующем сезоне я мог выйти на приличный уровень. Важно хорошо провести подготовку летом и в физическом, и в психологическом плане. Я уверен, впереди у нас с клубом ещё много прекрасных лет. Мне просто нужно вновь обрести уверенность. Всё дело в движении, в форме», — приводит слова Азара HLN.

«Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур

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