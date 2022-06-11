Франция занимает последнее место в группе Лиги наций после трёх туров

Сборная Франции под руководством 53-летнего местного специалиста Дидье Дешама неудачно стартовала в Лиге наций УЕФА. Команда занимает последнее место после трёх сыгранных матчей, набрав лишь два очка.
В первом туре Франция уступила на домашнем поле сборной Дании (1:2), после чего сыграла вничью с Хорватией (1:1) на выезде, а вчера не сумела обыграть Австрию (1:1). В последней игре текущей международной паузы французы вновь сыграют с хорватами, но уже дома. Эта игра пройдёт в понедельник, 13 июня. Начало – 21:45 мск.
Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций.
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В первом квартете Лиги А после трёх туров лидером является сборная Дании (6), за ней следуют Австрия (4) и Хорватия (4), а замыкает группу Франция (2).
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