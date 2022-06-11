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Эмилиано Мартинес: когда Месси говорит, все затыкаются, даже президент Аргентины

Эмилиано Мартинес: когда Месси говорит, все затыкаются, даже президент Аргентины
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о влиятельности капитана команды, нападающего Лионеля Месси.

«Когда Месси говорит, все затыкаются. Это делают все, будь то тренер и даже президент Аргентины. Кто бы это ни был, он просто затыкается», — приводит слова Мартинеса Football Espana.

Мартинес выступает за сборную Аргентины с лета 2021 года. Эмилиано провёл за команду 17 матчей, в 12 из которых не пропустил ни одного гола. Всего соперникам удалось поразить ворота аргентинского вратаря пять раз.

Главные враги Лионеля Месси в футболе

Месси играет за сборную с 2005 года. На счету Лионеля 162 матча 86 голов и 51 результативная передача. Летом 2021 года Месси выиграл первый трофей в составе сборной. В финале Кубка Америки аргентинцы обыграли национальную команду Бразилии.

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