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Икарди может продолжить карьеру в «Ривер Плейт»

Икарди может продолжить карьеру в «Ривер Плейт»
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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Маурисио Икарди может продолжить карьеру в «Ривер Плейт», сообщает Radio Continental.

По информации источника, стороны уже провели переговоры. Клуб и игрок обсудили все условия возможного сотрудничества. Но данный вариант не основной для форварда, сейчас он не горит желанием вернуться в Аргентину.

После увольнения с поста спортивного директора парижан Леонардо в клубе ожидают назначения бывшего функционера «Лилля» Луиса Кампоса и сообщается, что этим летом клуб откажется от стратегии подписания множества игроков по огромным ценам. По такому принципу, как отмечается, и был подписан Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ждал от аргентинского форварда другого уровня игры, когда его подписывали за € 50 млн в 2019 году.

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