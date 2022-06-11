Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Маурисио Икарди может продолжить карьеру в «Ривер Плейт», сообщает Radio Continental.
По информации источника, стороны уже провели переговоры. Клуб и игрок обсудили все условия возможного сотрудничества. Но данный вариант не основной для форварда, сейчас он не горит желанием вернуться в Аргентину.
После увольнения с поста спортивного директора парижан Леонардо в клубе ожидают назначения бывшего функционера «Лилля» Луиса Кампоса и сообщается, что этим летом клуб откажется от стратегии подписания множества игроков по огромным ценам. По такому принципу, как отмечается, и был подписан Мауро Икарди.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ждал от аргентинского форварда другого уровня игры, когда его подписывали за € 50 млн в 2019 году.
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