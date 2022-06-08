В «ПСЖ» не рассчитывают на Икарди, несмотря на заявления футболиста, что он ценный игрок

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди является одним из первых кандидатов на то, чтобы покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно. В клубе не оценили высказывания форварда в соцсетях о том, что он ценный игрок и у него есть действующий контракт с клубом ещё на два сезона. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, руководство «ПСЖ» воспринимает высказывания форварда как попытку взять ситуацию в свои руки и самому определять своё будущее этим летом. В сообщении отмечается, что «ПСЖ» ждал от аргентинского форварда другого уровня игры, когда его подписывали за € 50 млн в 2019 году.
После увольнения с поста спортивного директора парижан Леонардо в клубе ожидают назначения бывшего функционера «Лилля» Луиса Кампоса и сообщается, что этим летом клуб откажется от стратегии подписания множества игроков по огромным ценам. По такому принципу, как отмечается, и был подписан Мауро Икарди.
- 8 июня 2022
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