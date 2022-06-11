Видеообзор матча Лиги наций УЕФА Австрия — Франция

10 июня сборная Австрии принимала на своём поле национальную команду Франции в рамках третьего тура группового этапа Лиги А в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в городе Вена (Австрия). Она завершилась ничейным исходом – 1:1.



Сборная Австрии вышла вперёд на 37-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий национальной команды Андреас Вайман. Он воспользовался точной передачей от партнёра по сборной полузащитника Конрада Лаймера. При этом территориальное преимущество было на стороне Франции. Она смогла уйти от поражения на 83-й минуте, отличился нападающий Килиан Мбаппе.

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Сборная Австрии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А, группы 1, набрав четыре очка. Национальная команда Франции занимает последнее место, записав в свой актив два балла.