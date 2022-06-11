Давид Алаба разочарован ничьей с Францией

Защитник сборной Австрии Давид Алаба разочарован ничейным результатом в матче Лиги наций со сборной Франции (1:1).
«Я скорее разочарован, чем счастлив. Конечно, у Франции было больше моментов, но мы были так близки к победе. Это были два совершенно разных тайма», — приводит слова Алабы пресс-служба УЕФА.
Встреча состоялась на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Итоговый счёт — 1:1.
На протяжении всей игры подопечные Дидье Дешама имели заметно территориальное преимущество. В концовке первого тайма Андреас Вайман вывел хозяев вперёд, результативной передачей отметился Конрад Лаймер.
На 83-й минуте Килиан Мбаппе спас действующих чемпионов мира от поражения, голевой пас выполнил Кристофер Нкунку.
Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций.
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