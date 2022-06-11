Видеообзор ничьей в матче Лиги наций УЕФА Беларусь — Казахстан

10 июня сборная Беларуси встречалась с национальной командой Казахстана в рамках третьего тура группового этапа Лиги C в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Караджордже — Войводина» в городе Нови-Сад (Сербия). Она завершилась ничейным исходом – 1:1.



На 13-й минуте счёт открыл нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов. Он воспользовался передачей от защитника Яна Вороговского. Но на 84-й минуте счёт сравнял защитник Владислав Малькевич. Ассист на него оформил полузащитник Валерий Громыко. После этого соперники создавали опасные моменты, но так и не смогли изменить ситуацию.

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Сборная Казахстана набрала семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Национальная команда Беларуси (2) – на третьей позиции.