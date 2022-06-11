Олег Кононов: соскучился по футболу. Надеюсь, что перерыв пойдёт мне на пользу

Российский специалист Олег Кононов, который накануне возглавил тульский «Арсенал», прокомментировал своё возвращение.



«Когда подъезжали на базу «Арсенала», у меня случился прилив воспоминаний. Встретился с работниками клуба, стадиона — как будто и не расставались. Четыре года прошло, достаточно много времени. Очень рад видеть всех.



Сбор будет достаточно насыщенным. Тренировки будут идти в двухразовом режиме, с одним выходным в воскресенье. Планируем провести достаточно много игр. Можно сказать, что мы формируем новую команду. Какие-то игроки будут уходить, достаточно много игроков будет приходить. Рассмотрим многих футболистов. То есть сейчас очень много работы.



Конечно, я соскучился по футболу. Следил за чемпионатами, в первую очередь за российским. Немного работал индивидуально, что-то анализировал, что-то новое для себя открывал. Надеюсь, что этот перерыв пойдёт мне на пользу», — сказал Кононов в интервью клубной пресс-службе.

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