«Реал» объявил о переходе Орельена Тчуамени
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени перешёл в «Реал», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Контракт 22-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан на шесть лет.
Презентация Тчуамени в качестве нового игрока «Реала» состоится 14 июня. До этого полузащитник пройдёт необходимый медицинский осмотр.
Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. В минувшем сезоне полузащитник провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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