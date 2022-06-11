«Реал» объявил о переходе Орельена Тчуамени

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени перешёл в «Реал», сообщается на официальном сайте испанского клуба. Контракт 22-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан на шесть лет.

Презентация Тчуамени в качестве нового игрока «Реала» состоится 14 июня. До этого полузащитник пройдёт необходимый медицинский осмотр.

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. В минувшем сезоне полузащитник провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.