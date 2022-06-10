«Реал» не планирует подписывать нападающих этим летом после срыва трансфера Мбаппе

Мадридский «Реал» не собирается покупать нападающего летнее трансферное окно, сообщает Sport.es со ссылкой на El Partidazo.

По данным источника, «Реал» вернёт Борху Майораля, который в прошлом сезоне выступал в аренде за «Хетафе» и больше не будет укреплять атакующую линию. Также «Королевский клуб» рассчитывает на Эдена Азара, который в минувшем сезон много пропустил из-за травм.

Ранее «Реал» хотел подписать французского нападающего Килиана Мбаппе, однако трансфер сорвался и француз продлил контрактное соглашение с «Пари Сен-Жермен».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» выиграл чемпионат Испании. Также команда стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче турнира «Ливерпуль».