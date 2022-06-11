Лонгари: Нуньес хотел играть лишь в «Ливерпуле», у других команд не было шансов
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Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес, которого связывают с переходом в «Ливерпуль», хотел играть лишь в составе вице-чемпионов Англии. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
По сведениям источника, у других команд не было шансов подписать 22-летнего уругвайского нападающего. Напомним, ранее сообщалось, что клубы согласовали условия трансфера уругвайского форварда за € 80 млн, ещё € 20 млн предусмотрены в виде различных бонусов. Сторонам осталось только подписать документы. Пятилетний контракт Нуньеса с «Ливерпулем» также согласован.
В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику».
Новость по темеРомано: «Ливерпуль» и «Бенфика» согласовали условия трансфера Нуньеса за € 80+20 млн
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