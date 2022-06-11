Романо: «Ливерпуль» и «Бенфика» согласовали условия трансфера Нуньеса за € 80+20 млн

Нападающий португальской «Бенфики» Дарвин Нуньес близок к переходу в английский «Ливерпуль», сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, клубы согласовали условия трансфера уругвайского форварда за € 80 млн, ещё € 20 млн предусмотрены в виде различных бонусов. Сторонам осталось только подписать документы. Пятилетний контракт Нуньеса с «Ливерпулем» также согласован.



Ранее сообщалось, что зарплата уругвайца в мерсисайдском клубе составит € 8 млн в год. Напомним, с желанием подписать уругвайского нападающего связывали также мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Также сообщалось, что Нуньес отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», так как в следующем сезоне планирует сыграть в Лиге чемпионов.



В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за португальскую «Бенфику».

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