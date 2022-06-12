Это'О отклонил просьбу Матипа о возвращении в сборную Камеруна в преддверии ЧМ-2022

Глава Федерации футбола Камеруна Самуэль Это′О отказал бывшему защитнику камерунцев Жоэлю Матипу, выразившему желание вернуться в команду перед чемпионатом мира 2022 года.
«Это национальная команда. Мы не терпим людей, которые думают, что они особенные», — приводит слова Это'О журналист Эрик Нжиру в своём «твиттере».
Напомним, Матип принял решение уйти из сборной в 2016 году, ссылаясь на проблемы с управлением и плохой опыт общения с тренерским штабом. Защитник провёл за команду 26 матчей, в которых отметился одним голом.
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Это'О — бывший игрок сборной Камеруна и лучший бомбардир в истории команды. Также нападающий четыре раза признавался лучшим африканским футболистом года. В декабре 2021 года Самуэль был избран главой Федерации футбола Камеруна.
Сборная Камеруна сыграет на чемпионате мира, который пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В группу G вместе с Камеруном попали национальные команды Бразилии, Швейцарии и Сербии.
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