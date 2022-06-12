Криштиану Роналду освобождён от участия в матче сборной Португалии со Швйцарией

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду освобождён от участия в матче с национальной командой Швейцарии в четвёртом туре Лиги Наций, сообщает So Foot.

Тренер португальцев Фернанду Сантош объявил на пресс-конференции, что Криштиану Роналду не поедет на матч в Швейцарию. Также встречу пропустят Рафаэл Геррейру и Жоау Моутинью. Всем трём футболистам Сантош решил предоставить возможность раньше отправиться в отпуск. Наставник объясняет это тем, что не видит смысла ехать в Швейцарию с 26 игроками, когда на скамейке запасных может быть только 23.

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Матч Швейцария — Португалия пройдёт на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) сегодня, 12 июня, в 21:45 мск. Следующие встречи в Лиге Наций команды проведут в сентябре.