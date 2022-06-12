Видеообзор матча Уэльс — Бельгия в Лиге наций

Вчера, 11 июня, сборная Уэльса принимала национальную команду Бельгии в третьем туре группы 4 Лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф (Уэльс). Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1.

Гол в концовке помог Уэльсу вырвать ничью в матче с Бельгией:

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Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте отличился полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, ему ассистировал Миши Батшуайи. Сборная Уэльса сравняла счёт на 86-й минуте матча. Отличился игрок валлийской команды Бреннан Джонсон, голевой пас ему выполнил Аарон Рэмси. Отметим, что на 5-й минуте встречи, из-за положения вне игры, был отменён гол игрока сборной Уэльса Итана Ампаду.

Сборная Бельгии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 Лиги A в Лиге наций. Национальная команда Уэльса (1) – на последнем месте.