Журналист Молина: Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ», сообщает в соцсетях журналист Ромен Молина.



По информации источника, Зидан на этой неделе отказался от предложения «ПСЖ». Тем не менее катарские владельцы клуба не хотят отказываться от идеи приглашения Зидана, поэтому оставляют переговоры с французским специалистом в качестве приоритетной задачи.



При этом новый советник парижского клуба Луиш Кампуш продолжает настаивать на кандидатуре тренера «Ниццы» Кристофа Галтье.



Ранее сообщалось, что о назначении Зидана планируется объявить в конце июня. Специалист будет получать в новой команде € 25 млн. Зидан заменит на посту аргентинского тренера Маурисио Почеттино.

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