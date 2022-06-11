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MD: Зидану разрешили совмещать работу в «ПСЖ» и сборной Франции

MD: Зидану разрешили совмещать работу в «ПСЖ» и сборной Франции
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Французский специалист Зинедин Зидан достиг договорённости с руководством «ПСЖ» о предстоящем назначении на пост главного тренера команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 49-летний Зидан подпишет контракт на три года с возможностью совмещения должностей в клубе и в сборной Франции, если Зинедин получит назначение в национальную команду после чемпионата мира – 2022. Сообщается, что правительство Катара также готовит спонсорское предложение для французской сборной.

О назначении Зидана планируется объявить в конце июня. Специалист будет получать в новой команде € 25 млн и, как сообщалось ранее, станет самым высокооплачиваемым тренером мира. Зидан заменит на посту аргентинца Маурисио Почеттино.

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