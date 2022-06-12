Евгений Бушманов подтвердил, что покинул «Спартак»
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Российский специалист Евгений Бушманов, в сезоне-2021/2022 тренировавший «Спартак-2», рассказал об уходе из московской команды.
«У меня закончился контракт 31 мая, и теперь я занят поисками новой работы», — приводит слова Бушманова Metaratings.
Напомним, в мае в «Спартаке» заявили, что ввиду сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Проект был восстановлен в 2013 году, а Бушманов стал первым тренером команды, проработав в ней до 2017 года. В минувшем сезоне специалист вновь вернулся к должности.
Напомним, первая команда «Спартака» в сезоне-2021/2022 финишировала 10-й в турнирной таблице чемпионата России и выиграла Кубок страны.
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