Тренер Сенегала: в «Баварии» Мане будет чувствовать себя лучше всего

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал возможный переход нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».



«Я говорю своим футболистам, чтобы они попытались решить проблемы с контрактами для того, чтобы быть в команде до того, как их чемпионаты возобновятся.

Я слышал о возможном переходе Садио в «Баварию». Для меня это клуб, который занимает своё место. «Бавария» играет в интенсивный, прессингующий футбол с немецким тренером.



«Мане играл за «Зальцбург» в Австрии, которая является соседней для Германии страной. Это значит, что он не приедет на неизвестную территорию. Для меня клуб, в котором он будет чувствовать себя лучше всего, — это «Бавария», — приводит слова Сиссе Goal.