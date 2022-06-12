Тренер Сенегала: в «Баварии» Мане будет чувствовать себя лучше всего
Поделиться
Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал возможный переход нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».
«Я говорю своим футболистам, чтобы они попытались решить проблемы с контрактами для того, чтобы быть в команде до того, как их чемпионаты возобновятся.
Я слышал о возможном переходе Садио в «Баварию». Для меня это клуб, который занимает своё место. «Бавария» играет в интенсивный, прессингующий футбол с немецким тренером.
«Мане играл за «Зальцбург» в Австрии, которая является соседней для Германии страной. Это значит, что он не приедет на неизвестную территорию. Для меня клуб, в котором он будет чувствовать себя лучше всего, — это «Бавария», — приводит слова Сиссе Goal.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
22:25
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:06
-
22:01
-
21:49
-
21:40
-
21:30
-
21:22
-
21:17
-
21:10
-
21:02
-
20:54
-
20:52
-
20:21
-
20:19
-
20:11
-
20:02
-
19:55
-
19:34
-
19:24
-
19:17
-
19:09
-
19:07
-
18:55
-
18:45
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:20
-
18:08
-
17:52
-
17:46
-
17:39
Партнерский контент