Защитник «Реала» Менди может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
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Защитником мадридского «Реала» Ферланом Менди интересуются английские команды. Речь идёт о «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.
По сведениям источника, английские коллективы находятся в поисках усиления на позицию левого защитника, а Менди, как сообщается, стал их общей трансферной целью.
27-летний Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 105 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал девять результативных передач. Соглашение между Ферланом и «сливочными» рассчитано до 2025 года.
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