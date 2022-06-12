Сербия и Словения сыграли вничью в матче Лиги наций, Греция обыграла Косово

Сегодня, 12 июня, на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) в рамках четвёртого тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Словении принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Сербии. Сборные сыграли вничью – 2:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На восьмой минуте отличился сербский полузащитник Андрия Живкович, ему ассистировал Филип Младенович. На 35-й минуте преимущество сербов удвоил нападающий Александр Митрович, голевой пас отдал Душан Тадич.
На 48-й минуте полузащитник Адам Черин сократил отставание словенцев, результативную передачу оформил Андраж Шпорар. Через пять минут словенский нападающий Беньямин Шешко после паса Ясмина Куртича сравнял счёт.
В Лиге С, группе 2 свой матч сыграли национальные команды Греции и Косова. Победу одержали греки – 2:0. У сборной Греции отличились нападающий Георгиос Якумакис и полузащитник Петрос Манталос.
В ещё одном матче Лиги наций встретились соперники по Лиге D, группе 2 – сборные Мальты и Сан-Марино. Победили футболисты сборной Мальты – 1:0.
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