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Сербия и Словения сыграли вничью в матче Лиги наций, Греция обыграла Косово

Сербия и Словения сыграли вничью в матче Лиги наций, Греция обыграла Косово
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Сегодня, 12 июня, на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) в рамках четвёртого тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Словении принимала соперника по Лиге В, группе 4 – национальную команду Сербии. Сборные сыграли вничью – 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На восьмой минуте отличился сербский полузащитник Андрия Живкович, ему ассистировал Филип Младенович. На 35-й минуте преимущество сербов удвоил нападающий Александр Митрович, голевой пас отдал Душан Тадич.

На 48-й минуте полузащитник Адам Черин сократил отставание словенцев, результативную передачу оформил Андраж Шпорар. Через пять минут словенский нападающий Беньямин Шешко после паса Ясмина Куртича сравнял счёт.

В Лиге С, группе 2 свой матч сыграли национальные команды Греции и Косова. Победу одержали греки – 2:0. У сборной Греции отличились нападающий Георгиос Якумакис и полузащитник Петрос Манталос.

В ещё одном матче Лиги наций встретились соперники по Лиге D, группе 2 – сборные Мальты и Сан-Марино. Победили футболисты сборной Мальты – 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 4-й тур
12 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 2
Сербия
0:1 Живкович – 8'   0:2 Митрович – 35'   1:2 Черин – 48'   2:2 Шешко – 53'
Удаления: нет / Райкович – 90+1'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2. 4-й тур
12 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 0
Косово
1:0 Якумакис – 71'   2:0 Манталос – 90+9'
Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2. 4-й тур
12 июня 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 0
Сан-Марино
1:0 Мускат – 50'
Комментарии
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