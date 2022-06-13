Джака прокомментировал первую победу Швейцарии в Лиге наций

Капитан сборной Швейцарии и игрок лондонского «Арсенала» Гранит Джака высказался о победе над Португалией (1:0).

«После трёх поражений мы понимали, что нам нужно показать другой результат. Первые два матча в гостях у Чехии и Португалии совсем не удались. С испанцами мы сыграли уже лучше. Первый тайм был неплохим, а второй — ещё лучше», — цитирует Джаку официальный сайт УЕФА.

Вчера, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швейцарии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Португалии. Хозяева одержали победу — 1:0.

Примечательно, что эта победа стала первой для швейцарцев в нынешнем розыгрыше Лиги наций.