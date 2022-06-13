Фернанду Сантуш: сборная Португалии не заслуживала поражения в матче со Швейцарией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение команды в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Швейцарии (0:1).

«Если не считать гола, у Швейцарии был всего один хороший момент. Моя команда сделала всё возможное во втором тайме. Не знаю, сколько моментов мы создали, но нам немного не хватило эффективности. Мы очень хотели забить и волновались. Тем не менее мы показали очень хорошую игру во втором тайме и не заслуживали поражения», — приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

Сборная Португалии занимает второе место в турнирной таблице Лиги А группы 2, записав в свой актив семь очков. Возглавляет турнирный зачёт сборная Испании, набрав восемь очков. В следующем туре сборная Португалии сыграет с Чехией.