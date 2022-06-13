Андре Силва: мы допустили ошибку в начале игры, которая дорого нам стоила

Нападающий сборной Португалии Андре Силва поделился мнением относительно поражения от Швейцарии (0:1) в Лиге наций УЕФА.
«Мы допустили ошибку в начале игры, которая дорого нам стоила. Команда сделала всё возможное, создала несколько отличных моментов, прижала Швейцарию к её воротам, но так и не смогли забить. Впрочем, впереди ещё несколько матчей, и всё по-прежнему в наших руках. Мы готовы ко всему, такие неудачи заставляют нас учиться и расти. Нужно извлекать пользу даже из поражений, ребята должны двигаться вперёд», — цитирует Силву официальный сайт УЕФА.
Вчера, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швейцарии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Португалии. Хозяева одержали победу — 1:0.
Примечательно, что эта победа стала первой для швейцарцев в нынешнем розыгрыше Лиги наций.
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