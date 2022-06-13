Карлос Солер: сентябрьские матчи помогут нам прибавить в игре

Полузащитник сборной Испании Карлос Солер высказался по поводу победы над сборной Чехии в четвёртом туре Лиги наций УЕФА.

«Впереди два важных сентябрьских матча. Они помогут нам прибавить и отработать детали. Мы приехали сюда с намерением победить, чтобы уйти на каникулы на первом месте в группе. Мы хорошо сыграли, но всегда есть над чем работать», — приводит слова Солера официальный сайт УЕФА.

На данный момент сборная Испании единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы в Лиге наций, набрав восемь очков. Сборная Чехии, в свою очередь, находится на третьем месте, набрав четыре очка.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.