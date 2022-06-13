Верратти: со стороны думают, что «ПСЖ» выигрывает матчи заранее. Но мы усердно работаем

29-летний итальянский хавбек французского «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти высказался о победах с клубом в чемпионате Франции.
«Эмоции после восьми титулов чемпионов Франции? Я никогда не мог себе этого представить. Когда мы начинаем играть в футбол, мы всегда мечтаем выигрывать титулы на самом высоком уровне. Многие выступали в чемпионате Франции, но не многие выигрывали здесь.
Я становился чемпионом восемь раз, и все они были замечательными, от первого до последнего. Это то, что останется в моём сердце, выигрывать всегда сложно. Все игроки мечтают об этом, и я могу быть только счастлив.
В этом сезоне было много ярких моментов. Со стороны люди часто думают, что нам легко, потому что мы – «ПСЖ», а матчи выигрываются заранее. Но мы всё ещё усердно работаем, чтобы победить. Матч с «Лансом» я никогда не смогу забыть, потому что в нём мы выиграли титул. Когда мы видим количество игроков и команд соперников за этот трофей – это вызывает сильные эмоции», — приводит слова Верратти пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте клуба.
Гол Мбаппе помог Франции сыграть вничью с Австрией в Лиге наций.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В прошедшем сезоне Верратти принял участие в 32 встречах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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