Фил Джонс назвал лучших игроков в истории «МЮ», не включив в список Криштиану Роналду
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30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс назвал свою пятёрку сильнейших игроков в истории «красных дьяволов», отвечая на вопросы пресс-службы клуба.
Так, место в воротах занял легендарный Эдвин ван дер Сар, в качестве игроков обороны были выбраны Неманья Видич и Стив Брюс, прославившиеся своей жёсткой силовой манерой игры. В центральную линию был выбран Пол Скоулз за свою невероятную технику передач, а на острие оказался Уэйн Руни.
Таким образом, в список не был включён 37-летний звёздный форвард «Юнайтед» Криштиану Роналду, который провёл 330 матчей за клуб, забив 142 мяча и отдав 71 результативный пас. У Руни же 559 матчей на счету, в которых забито 253 мячей и отдано 146 голевых передач.
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
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