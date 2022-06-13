Фил Джонс назвал лучших игроков в истории «МЮ», не включив в список Криштиану Роналду

30-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс назвал свою пятёрку сильнейших игроков в истории «красных дьяволов», отвечая на вопросы пресс-службы клуба.

Так, место в воротах занял легендарный Эдвин ван дер Сар, в качестве игроков обороны были выбраны Неманья Видич и Стив Брюс, прославившиеся своей жёсткой силовой манерой игры. В центральную линию был выбран Пол Скоулз за свою невероятную технику передач, а на острие оказался Уэйн Руни.

Таким образом, в список не был включён 37-летний звёздный форвард «Юнайтед» Криштиану Роналду, который провёл 330 матчей за клуб, забив 142 мяча и отдав 71 результативный пас. У Руни же 559 матчей на счету, в которых забито 253 мячей и отдано 146 голевых передач.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.