Саутгейт: в сборную Англии вызван только один игрок «МЮ», остальным нужно больше работать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о вызванных в сборную футболистах.

На вопрос, могут ли игроки «Манчестер Юнайтед» быть более свежими, так как клуб на ранней стадии вылетел из Лиги чемпионов, тренер ответил: «У нас пока вызван только один Гарри Магуайр. Остальным игрокам «МЮ» предстоит многое сделать, чтобы вернуться в команду.

Я думаю, что чем ниже нагрузка, тем меньше вероятность травм и больше надежды на то, что игроки могут быть более быстрыми, но это невозможно угадать.

Некоторые игроки лучше всего проявляют себя, когда они находятся в ритме игры, и вы сейчас разговариваете с некоторыми из наших парней, они хотят играть в каждом матче, потому что они чувствуют, что именно так они достигают своего лучшего уровня.

Другим нужны перерывы, им нужно более длительное восстановление между матчами, чтобы быть в лучшей форме», — приводит слова Саутгейта Yahoo Sports.

Англия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА.