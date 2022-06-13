Саутгейт: в сборную Англии вызван только один игрок «МЮ», остальным нужно больше работать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о вызванных в сборную футболистах.
На вопрос, могут ли игроки «Манчестер Юнайтед» быть более свежими, так как клуб на ранней стадии вылетел из Лиги чемпионов, тренер ответил: «У нас пока вызван только один Гарри Магуайр. Остальным игрокам «МЮ» предстоит многое сделать, чтобы вернуться в команду.
Я думаю, что чем ниже нагрузка, тем меньше вероятность травм и больше надежды на то, что игроки могут быть более быстрыми, но это невозможно угадать.
Некоторые игроки лучше всего проявляют себя, когда они находятся в ритме игры, и вы сейчас разговариваете с некоторыми из наших парней, они хотят играть в каждом матче, потому что они чувствуют, что именно так они достигают своего лучшего уровня.
Другим нужны перерывы, им нужно более длительное восстановление между матчами, чтобы быть в лучшей форме», — приводит слова Саутгейта Yahoo Sports.
Англия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА.
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