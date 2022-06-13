Медведев вновь 1-я ракетка мира, «Ливерпуль» купил игрока за € 100 млн. Главное к утру
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Теннисист Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, «Ливерпуль» выложил крупную сумму за игрока «Бенфики», а Португалия уступила Швейцарии в Лиге наций УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Россиянин Даниил Медведев в обновлённом рейтинге ATP стал первой ракеткой мира.
- «Бенфика» объявила о продаже Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».
- Португалия без Роналду проиграла Швейцарии, забившей на первой минуте матча.
- Квинси Промесу вынесли приговор по делу о нападении с ножом на своего брата.
- Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес — второй, Леклер сошёл.
- Стало известно, почему «ПСЖ» решил уволить Маурисио Почеттино.
- Даниил Медведев неожиданно потерпел поражение от 205-й ракетки мира в финале Хертогенбосха.
- Виталий Кравцов подписал однолетний контракт с «Рейнджерс».
- Жена Семака назвала своего мужа мучеником.
- Виктор Цыганков может перейти в «Ливерпуль».
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