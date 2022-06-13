Медведев вновь 1-я ракетка мира, «Ливерпуль» купил игрока за € 100 млн. Главное к утру

Теннисист Даниил Медведев вновь стал первой ракеткой мира, «Ливерпуль» выложил крупную сумму за игрока «Бенфики», а Португалия уступила Швейцарии в Лиге наций УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».