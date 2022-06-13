Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бенфика» объявила о продаже Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль»

«Бенфика» объявила о продаже Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль»
Комментарии

«Бенфика» объявила о продаже нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

«Ранним утром «Бенфика» проинформировала Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM) о достижении соглашения с «Ливерпулем» о продаже всех прав на игрока Дарвина Нуньеса за € 75 млн. Соглашение предусматривает выплату вознаграждения, поэтому общая сумма продажи может составить € 100 млн. Вышеупомянутое соглашение зависит от подписания спортивного трудового контракта игрока с ФК «Ливерпуль», — говорится на официальном сайте «Бенфики».

В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года.

Куда Зинченко уйдёт из «Сити»? Кто заменит Левандовского? Самые ожидаемые трансферы Европы Куда Зинченко уйдёт из «Сити»? Кто заменит Левандовского? Самые ожидаемые трансферы Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022