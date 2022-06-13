«Бенфика» объявила о продаже Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль»

«Бенфика» объявила о продаже нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

«Ранним утром «Бенфика» проинформировала Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM) о достижении соглашения с «Ливерпулем» о продаже всех прав на игрока Дарвина Нуньеса за € 75 млн. Соглашение предусматривает выплату вознаграждения, поэтому общая сумма продажи может составить € 100 млн. Вышеупомянутое соглашение зависит от подписания спортивного трудового контракта игрока с ФК «Ливерпуль», — говорится на официальном сайте «Бенфики».

В минувшем сезоне-2021/2022 Дарвин Нуньес забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах за португальскую «Бенфику». Уругвайский форвард выступал за клуб с сентября 2020 года.