Драматичная развязка — в видеообзоре матча Лиги наций Северная Ирландия — Кипр

Вчера, 12 июня, состоялся матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА Северная Ирландия – Кипр. Игра Лиги С группы 2 проходила на стадионе «Уиндзор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Примечательно, что по ходу матча Кипр выигрывал со счётом 2:0, однако Северная Ирландия сумела отыграться на последних минутах встречи.
Северная Ирландия на 93-й минуте вырвала ничью в матче с Кипром
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Соперниками сборных Северной Ирландии и Кипра по Лиге С, группе 2 являются национальные команды Косово и Греции.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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