Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ваноли рассказал, как тренер принимал решение покинуть «Спартак»

Агент Ваноли рассказал, как тренер принимал решение покинуть «Спартак»
Комментарии

Андреа Д'Амико, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли, рассказал о причинах ухода тренера из московского «Спартака».

«Паоло покинул «Спартак» исключительно по личным причинам. Никакие официальные органы не давили на него. Он решился на отъезд после разговора со своей семьёй, и всё», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе тренера московский клуб объявил в четверг, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022. Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Гильермо Абаскаль.

«Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака» «Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022