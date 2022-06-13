Газзаев — о Миранчуке в «Аталанте»: легионер в клубе должен быть на лидирующих позициях
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».
«К сожалению, за два года Миранчук так и не стал твёрдым игроком стартового состава. Наверное, поэтому «Аталанта» приняла такое решение. Но только он сам может определить, где и в каком клубе ему лучше продолжить свою карьеру.
Когда приглашают легионера, он в любой команде должен занимать лидирующие позиции. Видимо, «Аталанта» тоже на это надеялась, но теперь, наверное, приняла решение его продать. В целом, я считаю, он сам должен оценить свои возможности, где продолжить свою карьеру и в какой стране», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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