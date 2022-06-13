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Сборная России поздравила с днём рождения Рината Дасаева

Сборная России поздравила с днём рождения Рината Дасаева
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Сборная России поздравила с днём рождения известного экс-футболиста Рината Дасаева. Бывшему вратарю московского «Спартака» и сборной СССР сегодня, 13 июня 2022 года, исполнилось 65 лет.

«Сегодня 65 лет исполняется легендарному вратарю Ринату Дасаеву! В 1988 году он стал серебряным призёром чемпионата Европы и был признан лучшим голкипером мира по результатам опроса Международной федерации футбольной истории и статистики.

От всей души поздравляем Рината Файзрахмановича с днём рождения! Желаем крепчайшего здоровья, благополучия, гармонии и счастья!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Напомним, по окончании карьеры футболиста Дасаев входил в тренерские штабы «Спартака», сборной России и «Торпедо» преимущественно в качестве тренера вратарей.

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