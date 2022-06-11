ЦСКА мало сменить тренера. 5 игроков, которых нужно взять для борьбы за чемпионство

ЦСКА пребывает в активном и творческом процессе, планирует сейчас будущее. В самое ближайшее время клуб может объявить о смене главного тренера – главным кандидатом российские СМИ называют Владимира Федотова из «Сочи», но вопрос ещё не закрыт.

При этом в ЦСКА наверняка понимают, что переменами на тренерской позиции ограничиваться нельзя. Команда нуждается в усилении и непосредственно на поле. Если задача приблизиться к «Зениту» и бороться за чемпионство всё ещё актуальна, то важно совершить несколько приобретений в проблемные зоны.



И зон этих не так уж и мало, ведь в последние годы селекция ЦСКА слишком редко попадала в точку.

Позиция №1. Правый защитник (латераль)

Не так важно, кто станет новым главным тренером и по какой схеме дальше будет играть ЦСКА. Команде в любом случае потребуется профильный правый защитник – позиция осиротела после того, как Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры. Есть альтернативные опции в виде Набабкина, Ушакова (он, скорее, сможет бегать по бровке в системе 3-Х-Х в роли латераля), Мухина, однако всё это промежуточные варианты.

Марио Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Долгие годы правый фланг ЦСКА считался конкурентным преимуществом, Марио Фернандес был в числе лучших игроков лиги на своей позиции. Теперь нужно найти достойную замену, чтобы команда как минимум не стала слабее.

Позиция №2. Центральный нападающий

Формально у ЦСКА есть Заболотный и Чалов. Также ведутся активные переговоры с «Лиллем» по поводу выкупа Языджи – турок использовался в центре атаки, пусть и в формате «ложной девятки».



Только Заболотный при всей своей работоспособности – форвард-середняк. Такого бойца полезно иметь в обойме, делать же из него ключевого нападающего-бомбардира как минимум странно. За прошлый сезон в ЦСКА он забил всего пять голов, последний – ещё в декабре. Мы помним, что Федотов в «Сочи» нашёл подход к Антону, однако даже при уникальной тренерской работе Заболотный не попадёт в топ-5 нападающих РПЛ.

Чалов провёл насыщенный период в Швейцарии (во всяком случае, более насыщенный, чем был бы у него в ЦСКА, но «4+2» в 16 матчах – скромная статистика, не гарантирующая светлого будущего при возвращении в Россию. Факт в том, что Фёдор пребывает на спаде уже несколько лет.

Фёдор Чалов Фото: fcb.ch

Языджи забивал и приносил очки, но он не профильный центральный нападающий, ему всё же удобнее играть чуть в оттяжке и вторым темпом, так его влияние на игру ещё сильнее повышается.



Возможно, вернётся из очередной аренды Гайч. У аргентинца один гол за 27 матчей во втором испанском дивизионе.



ЦСКА требуется фигура, способная гарантированно забивать по 12-15 мячей с игры за сезон. Пока у клуба такой нет, и в центре атаки по выбору исполнителей команда уступает «Зениту», «Спартаку», «Динамо» или тому же «Сочи». Кстати, Кассьерра стал бы очень интересным вариантом.

Позиция №3. Центральный защитник

Магнуссон уже уехал. Поначалу возлагались большие надежды на Бийола, только по второй части сезона к словенцу громадные вопросы – он грубо ошибался, из-под него забивались ключевые голы. Просчётов было слишком много. Бразилец Фукс постоянно выбывает из-за травм или болезней, растерял за два года тонус – при несомненных качествах планировать его в роли основного защитника на сезон никак не получается.

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У ЦСКА есть лишь одна топовая фигура на позиции – Дивеев (да, у него тоже нет явного прогресса, но он хотя бы плюс-минус стабилен). Требуются ещё футболисты. Или как минимум один. Очень высокого уровня.

Позиция №4. Сбалансированный опорный полузащитник

Гбамен в ЦСКА не остаётся – да и в любом случае он за пару месяцев не убедил, что является подходящей фигурой в центр поля.

Ахметов попал в карьерную яму и уже покинул команду. Из Облякова делают левого защитника-латераля (местами, кстати, получается интересно).

Позиция опорника всё ещё вакантна. Мухин может отнимать и подчищать, но он средне двигает мяч, плюс нуждается в страховке из-за проактивной манеры обороны и постоянных выбросов из зоны.

Позиция №5. Левый защитник (латераль)

Долгие годы левый фланг ЦСКА был гораздо слабее правого – здесь играл Щенников без конкретики и большого объёма опасных включений, универсальный Зайнутдинов, Кучаев. Весной в роли основного левого защитника-латераля утвердился Обляков – и это адекватный эксперимент, его можно продолжать.

Иван Обляков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но навыков для игры в обороне при схеме в 4-Х-Х Ивану всё же не хватает. Позиция не самая приоритетная для усиления, однако если получится подписать сюда игрока, то команда также станет сильнее.

Выводы

Получается так, что не упомянули мы разве что вратарскую позицию, а также фланги атаки и зону второго темпа – здесь у ЦСКА есть выбор из приличных футболистов (Карраскаль, Эджуке, Медина, высока вероятность выкупа Языджи, растут молодые Яковлев и Ушатов, всегда можно поднять выше Облякова и Зайнутдинова).



А в остальном ЦСКА должен становиться сильнее. Если всё-таки есть желание конкурировать с «Зенитом» и остался трансферный бюджет (а с этим, вероятно, не так просто), нужно отбрасывать промежуточные варианты и искать такие, которые гарантированно выведут клуб на новый уровень.