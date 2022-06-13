Марсело не смог сдержать слёз на прощальной пресс-конференции в «Реале»
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Бразильский защитник Марсело выступил с прощальной пресс-конференцией в связи с уходом из мадридского «Реала». Футболист не смог сдержать слёз.
34-летний Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.
Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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